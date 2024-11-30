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Лидера сборной Казахстана обменяют из российского клуба? Агент хоккеиста ответил на слухи

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Казахстанский хоккеист Никита Михайлис
Никита Михайлис. Фото: Пресс-служба ХК "Металлург"

Игорь Парашкин, представляющий интересы хоккеиста сборной Казахстана Никиты Михайлиса, ответил на слухи о возможном обмене игрока, передает NUR.KZ со ссылкой на "Матч ТВ".

29-летний нападающий выступает за магнитогорский "Металлург". Ранее в СМИ появилась информация, что российский клуб рассматривает варианты обмена Михайлиса, который в 30 матчах нынешнего сезона набрал 16 очков (9 шайб + 7 голевых передач).

"Ничего не слышал о том, что "Металлург" ищет варианты обмена Никиты. Из руководства клуба никто на меня не выходил по этому вопросу", — сказал Парашкин.

Напомним, Михайлис выступает за "Металлург" с 2023 года и является одним из самых высокооплачиваемых игроков команды. В прошлом сезоне казахстанец в составе магнитогорцев стал обладателем Кубка Гагарина.

В последнем на данный момент матче КХЛ "Металлург" нанес поражение астанинскому "Барысу", за который Михайлис выступал ранее.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2194592-lidera-sbornoy-kazahstana-obmenyayut-iz-rossiyskogo-kluba-agent-hokkeista-otvetil-na-sluhi/

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