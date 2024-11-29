"Барыс" проиграл действующему чемпиону Кубка Гагарина и продлил серию поражений в КХЛ

Астанинский хоккейный клуб "Барыс" потерпел поражение от магнитогорского "Металлурга" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Напомним, что ХК "Металлург", в составе которого выступает лидер национальной сборной Казахстана Никита Михайлис, является действующим победителем Кубка Гагарина.

Матч на выезде завершился для "Барыса" четвертым поражением подряд в рамках регулярного чемпионата. Подопечные Галыма Мамбеталиева уступили хозяевам льда со счетом 0:2.

Первый гол казахстанский клуб пропустил на 26-й минуте. Шайбу в ворота "барсов" отправил Владислав Еременко. Вторым голом отметился Александр Петунин.

В следующем матче "Барыс" на выезде сыграет с московским ЦСКА. На данный момент астанчане занимают предпоследнее 11-е место в таблице Восточной конференции, набрав 21 очко в 32 играх.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.