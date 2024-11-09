Два казахстанца вошли в топ-3 бомбардирской гонки на чемпионате Азии по хоккею

Казахстанские форварды Евгений Королинский и Евгений Рымарев вошли в число лучших бомбардиров чемпионата Азии, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт Международной федерации хоккея (IIHF).

Соревнования прошли в Алматы и завершились в субботу. Это был первый в истории чемпионат Азии под эгидой IIHF.

Сборная Казахстана выиграла золото благодаря победе в последнем туре над Японией. Дубль в этой встрече оформил Рымарев, который за весь чемпионат также отдал три голевые передачи и суммарно набрал пять очков.

Королинский добился аналогичных показателей. Казахстанцы разделили вторую и третью позиции в гонке бомбардиров.

Первое место занял японец Таига Ирикура. Он также набрал пять очков, но забросил четыре шайбы. Его соотечественник Чикара Ханзава стал еще одним хоккеистом, заработавшим пять баллов (1+4).

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