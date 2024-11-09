Овертайм определил победителя матча между Китаем и Южной Кореей на чемпионате Азии по хоккею в Алматы

Мужская сборная Китая по хоккею одержала победу над Южной Кореей в своем заключительном матче чемпионата Азии в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

Игры третьего тура соревнований проходят в субботу на "Halyk Arena".

Соперники в основное время не выявили победителя, обменявшись заброшенными шайбами. У китайцев в большинстве отличился Хоу Юйян (3 минута). Корейцы отыгрались в равных составах усилиями Ким Сан Ву (8).

В овертайме сборная Китая получила численное преимущество и реализовала его. Решающую шайбу забросил Чжан Пэнфэй (62).

Победа позволила китайцам набрать первые очки на турнире. Однако с двумя баллами они остались на последнем четвертом месте и не попали на пьедестал.

Корейцы с четырьмя очками занимают вторую позицию и не поднимутся выше, но могут опуститься на третью строчку, если сборная Казахстана в другом матче третьего тура обыграет Японию.

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