"Не совсем профессионально": тренер — о проблемах сборной Казахстана в первом матче чемпионата Азии

Главный тренер сборной Казахстана по хоккею Олег Болякин в общении с журналистами подвел итоги первого матча на домашнем чемпионате Азии, передает корреспондент NUR.KZ.

В среду национальная команда стартовала на турнире в Алматы с поражения от Южной Кореи со счетом 1:4.

"Разочарование от результата, потому что были определенные разговоры у нас с ребятами. Говорили, что нельзя совершать ошибки, но игроки, видимо, посчитали, что можно играть так, как они посчитают. Допускали вольности, которые привели к первому голу, ко второму. Дали сопернику возможность проявить свои силы. Если относишься к своим обязанностям не совсем профессионально, происходят фатальные поражения.

Сегодня мастерство наше хромало в завершении [атак]. Второй гол [корейцев] перевернул всю игру. Мы стали торопиться, соперник поверил в себя. Мастерства не хватило. Те, на кого делали ставку, к сожалению, выглядели не совсем убедительно, хотя мы рассчитывали на них как на лидеров. Достаточно убедительно выглядели молодые ребята.

Насторожило то, что мы очень плохо боролись за нейтральные шайбы. У сборной Кореи, может, не настолько много мастерства, но они своей самоотдачей, злость, борьбой за шайбу и добились этой победы", — заявил Болякин.

Также специалист отметил атмосферу на "Halyk Arena". Все билеты, поступившие в продажу, "были выкуплены.

Публика здорово поддерживала, был позитив. Люди гнали вперед, очень классная атмосфера. Спасибо болельщикам, которые пришли и поддержали! Не было разочарования, все поддерживали, хотя команда проиграла", — добавил Болякин.

Во втором туре сборная Казахстана 8 ноября сыграет с командой Китая. Матч начнется в 19:30 по местному времени.

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