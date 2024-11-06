Сборная Казахстана по хоккею проиграла первый матч домашнего чемпионата Азии

Мужская сборная Казахстана по хоккею с поражения от Южной Кореи стартовала на домашнем чемпионате Азии, который проходит в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

В среду прошли матчи первого тура. Казахстанцы уступили корейцам со счетом 1:4.

В составе победителей отличились О Ин Гё (21 минута), Чо Хё Юн (35), Кан Юн Сок (59) и Ким Сан Ву (60). Два последних гола были забиты в пустые ворота.

Единственную шайбу в составе хозяев соревнований забросил Александр Борисевич (24). Лучшим игроком матча у казахстанцев признан вратарь Джелал-ад-дин Амирбеков.

Таким образом, корейцы с тремя очками возглавили турнирную таблицу вместе с японцами, которые в матче открытия обыграли китайцев. Сборная Казахстана не имеет набранных баллов в активе.

Первый чемпионат Азии под эгидой Международной федерации хоккея продлится на "Halyk Arena" в Алматы до 9 ноября.

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