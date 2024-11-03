Объявлен состав сборной Казахстана по хоккею на чемпионат Азии в Алматы

На официальном сайте Казахстанской федерации хоккея появился состав мужской национальной команды на домашний чемпионат Азии, который примет Алматы, передает NUR.KZ.

Первый такой турнир под эгидой Международной федерации хоккея пройдет на "Halyk Arena" с 6 по 9 ноября.

В составе сборной Казахстана почти нет игроков, выступающих в Континентальной хоккейной лиге. Так, в турнире не будут участвовать представители астанинского "Барыса".

Заявка национальной команды выглядит так:

Вратари: Джелал-ад-дин Амирбеков ("Магнитка", Магнитогорск, ВХЛ), Жакен Ибрагим ("Сарыарка", Караганда), Максим Павленко ("Рязань-ВДВ", Рязань, ВХЛ);

Защитники: Степан Александров, Владимир Гребенщиков (оба — "Торпедо", Усть-Каменогорск), Дмитрий Бреус ("Торпедо", Нижний Новгород, КХЛ), Хакназар Кенесбай, Кирилл Никитин (оба — "Номад", Астана), Эдуард Михайлов ("Арлан", Кокшетау), Егор Наместников ("Сарыарка", Караганда), Иван Степаненко ("Хумо", Ташкент);

Нападающие: Александр Борисевич, Руслан Демин, Евгений Королинский (все — "Сарыарка", Караганда), Андрей Буяльский (свободный агент), Владимир Волков, Дмитрий Преснов, Денис Чапоров (все — "Арлан", Кокшетау), Дмитрий Гренц, Артем Лихотников (оба — "Хумо", Ташкент) Алексей Зубов, Захар Пархоменко, Ян Тютюньков (все — "Торпедо", Усть-Каменогорск), Саян Данияр ("Номад", Астана), Евгений Рымарев ("Юнисон", Москва, ВХЛ).

Тренерский штаб сборной Казахстана возглавляет Олег Болякин. Ему помогают Владимир Князев, Талгат Жайлауов и Павел Бессонов.

Напомним, женская сборная Казахстана по хоккею заняла третье место на чемпионате Азии.

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