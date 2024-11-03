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Женская сборная Казахстана по хоккею стала призером чемпионата Азии

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Женская сборная Казахстана по хоккею
Женская сборная Казахстана по хоккею. Фото: Казахстанская федерация хоккея

Основная женская сборная Казахстана по хоккею завершила выступление на чемпионате Азии, который принимает Пекин, передает корреспондент NUR.KZ.

В заключительном третьем туре команда встретилась с представительницами Республики Корея. Обе сборные потерпели в Пекине два поражения, поэтому в очном матче оспаривали третью позицию и бронзовые медали.

Основное время встречи завершилось со счетом 4:4. Казахстанки вели с отрывом в три гола, но упустили преимущество.

В составе отечественной команды шайбы забросили Мунира Саяхаткызы (9 минута), Дильназ Саяхаткызы (18), Александра Шегай (34) и Дария Молдабай (36). У кореянок отличились Пак Джи-юн (10), Пак Чон-а (40), Хан Су-джин (55) и Пак Джу-ён (57).

В пятиминутном овертайме соперницы не выявили победительниц. В серии буллитов команды выполнили по шесть попыток. Единственную шайбу забросила капитан сборной Казахстана Анастасия Оразбаева.

Таким образом, национальная команда набрала два очка и завершила чемпионат Азии на третьей позиции. Кореянки с одним баллом замкнули таблицу.

Победитель турнира определится в очном матче между китаянками и японками, которые ранее одержали по две победы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2182265-zhenskaya-sbornaya-kazahstana-po-hokkeyu-stala-prizerom-chempionata-azii/

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