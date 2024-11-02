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Казахстанские хоккеистки сыграют за бронзу чемпионата Азии

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Женская сборная Казахстана по хоккею
Женская сборная Казахстана по хоккею. Фото: Казахстанская федерация хоккея

Женская сборная Казахстана по хоккею оспорит бронзу чемпионата Азии в очном матче с представительницами Республики Корея, передает корреспондент NUR.KZ.

Это стало понятно по завершении второго тура соревнований в Пекине. Кореянки уступили китаянкам со счетом 0:4 и остались без набранных очков.

Проиграли оба матча на турнире и казахстанки. При этом команды-аутсайдеры чемпионата Азии пока не забросили ни шайбы.

Таким образом, сборные Казахстана и Южной Кореи оспорят итоговую третью позицию и бронзовые медали в очном матче, который начнется 3 ноября в 13:00 по времени Астаны.

Китаянки и японки в игре между собой определят чемпионок турнира. Их матч стартует в воскресенье в 16:30 по казахстанскому времени.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2182146-kazahstanskie-hokkeistki-sygrayut-za-bronzu-chempionata-azii/

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