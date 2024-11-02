Сборная Казахстана проиграла матч чемпионата Азии со счетом 0:8

Женская сборная Казахстана по хоккею потерпела второе подряд крупное поражение на чемпионате Азии и лишилась шансов на золото, передает корреспондент NUR.KZ.

Во втором туре соревнований в Пекине национальная команда встретилась с Японией и уступила со счетом 0:8.

Дубль оформила Рио Норо (4 и 45 минута), которая первую шайбу забросила в большинстве. Еще по голу занесли себе в актив Коханэ Сато (2), Вакана Куросу (23), Хикару Ямасита (24), Руи Икита (33) и Сузука Маэда (54).

Шатаут, то есть "сухую" победу, оформила японский вратарь Рико Кавагути. Казахстанки за весь матч нанесли пять бросков в створ ее ворот против 55 у соперниц.

Таким образом, японки с максимальными шестью очками и разницей голов 20:0 сохранили лидерство в таблице. Догнать их по итогам второго тура могут китаянки, которые позднее сыграют с командой Южной Кореи.

Сборная Казахстана без набранных баллов и с разницей голов 0:13 замыкает таблицу, лишившись шансов на золото чемпионата Азии. Напомним, в первом туре команда проиграла Китаю со счетом 0:5.

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