Казахстанские хоккеистки разгромно проиграли первый матч на историческом чемпионате Азии

Женская сборная Казахстана по хоккею с крупного поражения от Китая стартовала на чемпионате Азии, который принимает Пекин, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках первого тура. Хозяйки соревнований одержали победу со счетом 5:0.

Заброшенными шайбами отметились Юэ Цюй (1 минута), Биянг Чжан (6), Фан Синь (6, 35 — в большинстве) и Мэнъин Чжан (58).

Шатаут, то есть "сухую" победу, оформила вратарь сборной Китая Гуйминь Лай, которая отразила все 18 бросков в створ своих ворот.

После первого тура казахстанки занимают третье место в таблице, опережая по дополнительным показателям Южную Корею, которая в матче открытия проиграла Японии со счетом 0:12. Китаянки идут на второй позиции.

Следующую встречу сборная Казахстана проведет 2 ноября против японок. Матч начнется в 13:00 по времени Астаны.

Нынешний чемпионат Азии среди женских команд — первый в истории под эгидой Международной федерации хоккея.

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