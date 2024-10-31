Разгром со счетом 12:0 открыл чемпионат Азии с участием сборной Казахстана

Женская сборная Японии по хоккею с шайбой разгромила команду Республики Корея в матче открытия чемпионата Азии в Пекине, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперницы встретились в рамках первого тура соревнований в китайской столице. Матч завершился крупной победой японок со счетом 12:0.

За весь матч они 51 раз бросили в створ ворот оппоненток. По дублю оформили Аои Сига, Руи Икита и Канами Секи, еще шесть хоккеисток забросили по одной шайбе.

Кореянки совершили лишь два броска в створ чужих ворот. Голкиперы сборной Японии выполнили по одному сейву.

В другом матче первого тура казахстанки сыграют с хозяйками соревнований — командой Китая. Во втором туре отечественной сборной 2 ноября предстоит встретиться с Японией.

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