"Барыс" выиграл первый матч после отставки руководства

Астанинский хоккейный клуб "Барыс" одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и прервал серию из пяти поражений, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Напомним, в четверг свой пост покинул генеральный директор команды Борис Иванищев.

Первым оппонентом "Барыса" после ухода руководителя выступил омский "Авангард". Встреча состоялась в Астане и завершилась победой хозяев льда со счетом 1:0.

Единственный гол в этом матче забил российский нападающий столичного клуба Даниил Альпаков ассистентами выступили Натан Болье и Антон Бурдасов.

Это вторая победа "Барыса" после назначения олимпийского чемпиона 1992 года Вячеслава Буцаева в качестве главного тренера.

Команда по-прежнему занимает заключительное 12-е место в таблице Восточной конференции лиги.

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