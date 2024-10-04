"Барыс" проиграл третий матч подряд при новом тренере

Астанинский хоккейный клуб "Барыс" потерпел третье поражение подряд в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент NUR.KZ.

В ночь с четверга на пятницу казахстанский клуб в гостях сыграл с московским "Спартаком". Матч завершился победой россиян в дерби двух столиц со счетом 4:2.

Первый гол забил нападающий "Спартака" Адам Ружичка на 8-й минуте. Далее москвичам еще дважды удалось увеличить отрыв благодаря успешно реализованным моментам Егора Чезганова (26) и Андрея Миронова (32).

"Барыс" начал отыгрываться к концу второго периода. На 38-й минуте отличился Даниил Альпаков. Вторую шайбу в ворота "Спартака" отправил 33-летний нападающий Антон Бурдасов.

Точку в игре поставил четвертый гол москвичей в ворота казахстанской команды, который забил Иван Морозов на 58-й минуте.

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