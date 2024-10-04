Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Барыс" проиграл третий матч подряд при новом тренере

Опубликовано:

Момент матча "Спартак" - "Барыс"
Момент матча "Спартак" - "Барыс": Пресс-служба ХК "Барыс"

Астанинский хоккейный клуб "Барыс" потерпел третье поражение подряд в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент NUR.KZ.

В ночь с четверга на пятницу казахстанский клуб в гостях сыграл с московским "Спартаком". Матч завершился победой россиян в дерби двух столиц со счетом 4:2.

Первый гол забил нападающий "Спартака" Адам Ружичка на 8-й минуте. Далее москвичам еще дважды удалось увеличить отрыв благодаря успешно реализованным моментам Егора Чезганова (26) и Андрея Миронова (32).

"Барыс" начал отыгрываться к концу второго периода. На 38-й минуте отличился Даниил Альпаков. Вторую шайбу в ворота "Спартака" отправил 33-летний нападающий Антон Бурдасов.

Точку в игре поставил четвертый гол москвичей в ворота казахстанской команды, который забил Иван Морозов на 58-й минуте.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2169564-barys-proigral-tretiy-match-podryad-pri-novom-trenere/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie