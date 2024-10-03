"Барыс" выставил двух легионеров на драфт отказов

Пресс-служба астанинского хоккейного клуба "Барыс" официально объявила о переводе двух североамериканских игроков на специальный драфт отказов, передает NUR.KZ.

В соответствующий список попали форварды Уэйд Эллисон и Чейз Де Лео. Оба игрока дебютировали в "Барысе" в нынешнем сезоне и имеют односторонние контракты с клубом до 31 мая 2025 года.

Эллисон перешел в команду в июле. В регулярном чемпионате КХЛ канадец успел забросить две шайбы в 11 матчах при показателе полезности "-5".

Де Лео пополнил состав "Барыса" в сентябре — уже по ходу сезона. Американец сыграл в восьми встречах и не отметился результативными действиями, заработав показатель полезности "-6".

Процедура драфта отказов подразумевает, что в течение 48 часов любой клуб КХЛ может предложить этим хоккеистам место в собственной структуре.

Если этого не происходит, игрок командируется в команду Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) или в иную команду, не входящую в систему соревнований. В случае с "Барысом" актуален второй вариант, так как структура клуба не представлена в ВХЛ.

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