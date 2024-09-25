Озвучена единственная ошибка Дэвида Немировски в "Барысе"

Агент Дэвида Немировски Шуми Бабаев назвал единственную ошибку, которую специалист допустил на посту главного тренера астанинского "Барыса", передает NUR.KZ со ссылкой на "Матч ТВ".

Во вторник Хоккейный клуб "Барыс" объявил об отставке российско-канадского специалиста Дэвида Немировски с поста главного тренера.

Исполняющим обязанности был назначен Евгений Королев.

Со стороны Немировски знаю, что он считает свое увольнение неправильным и хотел бы, чтобы ему дали больше времени. Дэвид считает, что готовил команду правильно, делал ставку на молодых казахстанских игроков, чтобы они развивались. Единственной ошибкой, которую он признает, является то, что Дэвид не совсем угадал с легионерами, потому что их кандидатуры согласовались именно с ним. Посмотрим, как они будут играть при другом тренере. Если будут предложения от клубов, то, конечно, Дэвид их будет рассматривать, потому что считает, что находится в хорошей форме, — заявил Бабаев.

Напомним, в первом матче после отставки Немировски с поста главного тренера столичная команда потерпела поражение от московского "Динамо".

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