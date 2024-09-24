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"Барыс" проиграл первый матч после увольнения главного тренера

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Матч "Барыса" и московского "Динамо" в КХЛ
Матч "Барыса" и московского "Динамо". Фото: Официальный сайт ХК "Барыс"

Астанинский "Барыс" потерпел поражение от московского "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились на "Барыс Арене". Хозяева уступили со счетом 1:3.

Дубль в составе победителей оформил Никита Гусев (6, 44), который первую шайбу забросил в большинстве. Также у российской команды отличился Джордан Уил (27).

Единственный гол хозяев в большинстве оформил Алихан Омирбеков (29).

Для "Барыса" этот матч стал первым после отставки Дэвида Немировски. Исполняющим обязанности главного тренера команды на данный момент является Евгений Королев.

Всего астанчане потерпели седьмое поражение в восьми встречах регулярного чемпионата. С тремя очками "Барыс" замыкает турнирную таблицу Восточной конференции и всей лиги.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2165526-barys-proigral-pervyy-match-posle-uvolneniya-glavnogo-trenera/

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