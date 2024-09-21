"Из легионеров никто не помогает": главный тренер назвал причину поражения "Барыса"

Главный тренер столичного хоккейного клуба "Барыс" Дэвид Немировски подвел итоги выездной серии команды, передает корреспондент NUR.KZ.

Хоккейный клуб "Барыс" (Астана) проиграл со счетом 1:4 в выездном матче подмосковному "Витязю" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

"Я думаю, первый период мы неплохо начали, но в каких-то моментах сдавали. Мы смогли сравнять счёт. В конце первого периода была ошибка, которая помогла забросить вторую шайбу и отдать инициативу в руки соперника. После этого не смогли вернуть свою игру. Заработали ненужные удаления. Команда не смогла реализовать большинство, а соперники забили.

Какие-то моменты мы прорабатываем. Сегодня было видно, что начало было другое. Опять же, наши ключевые игроки иностранцы. Они не должны выигрывать игру сами, но они должны создавать моменты. Во всех играх очень мало моментов. Кроме Майкла Маклауда из легионеров совсем не помогают. Это можно понять, глядя на очки. Мы брали их для того, чтобы они показывали результат", - заявил на послематчевой пресс-конференции Дэвид Немировски.

Следующий матч "Барыс" проведет на домашнем льду 24 сентября против московского "Динамо".

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