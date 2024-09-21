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"Барыс" потерпел второе крупное поражение подряд в выездной серии

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Хоккейный клуб "Барыс"
Хоккейный клуб "Барыс". Фото: пресс-служба ХК "Барыс"

Хоккейный клуб "Барыс" (Астана) проиграл в выездном матче подмосковному "Витязю" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча проходила на домашнем стадионе "Витязя" "Балашиха Арене" в Подмосковье. Первыми счет в игре открыли хозяева льда. В середине четвертой минуты стартового периода в большинстве отличился Иван Чехович, с передачи Ярослава Бусыгина и Джереми Роя.

Подопечные Дэвида Немировски смогли ответить только в концовке первого отрезка. Счет сравнял защитник астанчан Адиль Бекетаев, которому ассистировали Кирилл Панюков и Алихан Омирбеков. Спустя 50 секунд "Витязь" снова вышел вперед, отличился Егор Панков.

Во второй двадцатиминутке еще две шайбы влетели в ворота казахстанской команды. Авторами забитых голов стали форварды подмосковного клуба Иван Воробьев и Дерек Барак.

Итоговый счет - 4:1. Второе крупное поражение подряд "Барыса".

Следующий матч ХК "Барыс" проведет на домашнем льду, 24 сентября, против московского "Динамо".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2164332-barys-poterpel-vtoroe-krupnoe-porazhenie-podryad-v-vyezdnoy-serii/

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