Сборная Казахстана по хоккею выиграла первый матч отбора на Олимпиаду-2026

Мужская сборная Казахстана по хоккею с победы стартовала в финальном квалификационном турнире зимней Олимпиады-2026, который проходит в Братиславе, передает корреспондент NUR.KZ.

Команда начала выступление в столице Словакии матчем с Венгрией и одержала победу со счетом 5:2.

В составе сборной Казахстана хет-трик оформил Никита Михайлис (16, 49 и 54 минуты), который первую шайбу забросил в большинстве и в итоге был признан лучшим игроком матча. Еще по голу занесли себе в актив Дмитрий Бреус (32) и Максим Мухаметов (35).

У сборной Венгрии отличились Доман Сонгот (23) и Иштван Шофрон (36). При этом проигравшие добились значительного преимущества по броскам в створ ворот — 37:18.

Команде Казахстана осталось сыграть в квалификационном турнире с Австрией и Словакией. Победитель группы получит путевку на Олимпиаду-2026. Полное расписание матчей казахстанцев мы публиковали ранее.

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