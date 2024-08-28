Квалификация Олимпиады-2026: расписание матчей сборной Казахстана по хоккею

В четверг, 29 августа, сборная Казахстана по хоккею начнет борьбу за лицензию на зимнюю Олимпиаду-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо, NUR.KZ представляет вашему вниманию превью соревнований.

Квалификационный турнир состоится в Братиславе (Словакия).

Расписание выступлений отечественных хоккеистов выглядит следующим образом:

29 августа, 17:00

Казахстан - Венгрия

30 августа, 17:00

Казахстан - Австрия

1 сентября. 21:00

Словакия – Казахстан

Тайминг указан по времени Астаны.

Сборной Казахстана предстоит провести три матча в рамках группы D. На Олимпиаду отбирается только победитель квартета.

Согласно регламенту турнира, победа в основное время гарантирует команде 3 очка, выигрыш в овертайме или по буллитам – два. Поражение в дополнительное время или в серии буллитов дает один балл.

Состав казахстанской команды на финальный раунд олимпийской квалификации мы представляли ранее.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.