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Квалификация Олимпиады-2026: расписание матчей сборной Казахстана по хоккею

Опубликовано:

Мужская сборная Казахстана по хоккею в 2024 году
Мужская сборная Казахстана по хоккею. Фото: Казахстанская федерация хоккея

В четверг, 29 августа, сборная Казахстана по хоккею начнет борьбу за лицензию на зимнюю Олимпиаду-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо, NUR.KZ представляет вашему вниманию превью соревнований.

Квалификационный турнир состоится в Братиславе (Словакия).

Расписание выступлений отечественных хоккеистов выглядит следующим образом:

29 августа, 17:00

Казахстан - Венгрия

30 августа, 17:00

Казахстан - Австрия

1 сентября. 21:00

Словакия – Казахстан

Тайминг указан по времени Астаны.

Сборной Казахстана предстоит провести три матча в рамках группы D. На Олимпиаду отбирается только победитель квартета.

Согласно регламенту турнира, победа в основное время гарантирует команде 3 очка, выигрыш в овертайме или по буллитам – два. Поражение в дополнительное время или в серии буллитов дает один балл.

Состав казахстанской команды на финальный раунд олимпийской квалификации мы представляли ранее.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2154633-obyavleno-raspisanie-kvalifikacionnyh-matchey-sbornoy-kazahstana-po-hokkeyu-na-olimpiadu-2026/

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