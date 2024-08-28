Квалификация Олимпиады-2026: расписание матчей сборной Казахстана по хоккею

В четверг, 29 августа, сборная Казахстана по хоккею начнет борьбу за лицензию на зимнюю Олимпиаду-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо, NUR.KZ представляет вашему вниманию превью соревнований.
Квалификационный турнир состоится в Братиславе (Словакия).
Расписание выступлений отечественных хоккеистов выглядит следующим образом:
29 августа, 17:00
Казахстан - Венгрия
30 августа, 17:00
Казахстан - Австрия
1 сентября. 21:00
Словакия – Казахстан
Тайминг указан по времени Астаны.
Сборной Казахстана предстоит провести три матча в рамках группы D. На Олимпиаду отбирается только победитель квартета.
Согласно регламенту турнира, победа в основное время гарантирует команде 3 очка, выигрыш в овертайме или по буллитам – два. Поражение в дополнительное время или в серии буллитов дает один балл.
Состав казахстанской команды на финальный раунд олимпийской квалификации мы представляли ранее.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2154633-obyavleno-raspisanie-kvalifikacionnyh-matchey-sbornoy-kazahstana-po-hokkeyu-na-olimpiadu-2026/