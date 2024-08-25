Сборная Казахстана по хоккею выиграла последний матч перед отбором на Олимпиаду-2026

Мужская сборная Казахстана по хоккею одержала победу в последнем товарищеском матче перед олимпийским квалификационным турниром, передает корреспондент NUR.KZ.

Национальная команда в чешском Хомутове встретилась с местным клубом "Пираты". Соперник сборной Казахстана по итогам прошлого сезона поднялся из второго по силе дивизиона в высшую лигу.

Гости одержали победу со счетом 4:2. В составе казахстанцев отличились Максим Мухаметов (5 минута), Артем Лихотников (38), Роман Старченко (40, в большинстве) и Никита Михайлис (55). У "Пиратов" шайбы забросили Иржи Фронк (8) и Франтишек Мала (20).

27 августа сборная Казахстана прибудет в Братиславу, где пройдет олимпийский квалификационный турнир. Соперниками национальной команды по отборочным соревнованиям будут Венгрия (29 августа), Австрия (30 августа) и Словакия (1 сентября).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.