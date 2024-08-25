Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Сборная Казахстана по хоккею выиграла последний матч перед отбором на Олимпиаду-2026

Опубликовано:

Матч сборной Казахстана по хоккею и "Пиратов"
Матч сборной Казахстана и "Пиратов". Фото: ХК "Пираты" (Хомутов)

Мужская сборная Казахстана по хоккею одержала победу в последнем товарищеском матче перед олимпийским квалификационным турниром, передает корреспондент NUR.KZ.

Национальная команда в чешском Хомутове встретилась с местным клубом "Пираты". Соперник сборной Казахстана по итогам прошлого сезона поднялся из второго по силе дивизиона в высшую лигу.

Гости одержали победу со счетом 4:2. В составе казахстанцев отличились Максим Мухаметов (5 минута), Артем Лихотников (38), Роман Старченко (40, в большинстве) и Никита Михайлис (55). У "Пиратов" шайбы забросили Иржи Фронк (8) и Франтишек Мала (20).

27 августа сборная Казахстана прибудет в Братиславу, где пройдет олимпийский квалификационный турнир. Соперниками национальной команды по отборочным соревнованиям будут Венгрия (29 августа), Австрия (30 августа) и Словакия (1 сентября).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2153118-sbornaya-kazahstana-po-hokkeyu-vyigrala-posledniy-match-pered-otborom-na-olimpiadu-2026/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie