Представлена новая эмблема сборной Казахстана по хоккею (фото)

Казахстанская федерация хоккея в Instagram-аккаунте презентовала новую официальную эмблему национальной сборной в преддверии олимпийского отборочного турнира, передает NUR.KZ.

Представленный логотип состоит из композиции клюшек, которые символизируют золотого беркута. Эта птица располагается и на флаге Казахстана, олицетворяя силу государства, его суверенитет и независимость, стремление к высоким целям и устойчивому будущему.

На пересечении элементов клюшки образуют шанырак. Это верхняя сводчатая часть юрты, которая изображена на государственном гербе и является важным элементом в культуре и быту народа Казахстана.

"Беркут, шанырак и клюшки, совмещенные в единой эмблеме, демонстрируют национальный дух в сочетании с хоккейным движением. Черно-золотистый орнамент является традиционным в культуре Казахстана", — отметили в федерации хоккея.

Также заявляется, что одежда с новой эмблемой национальной сборной "изготовлена из технологичных и дышащих материалов, которые обеспечивают хорошую вентиляцию и оптимальный комфорт". Экипировка имеет эластичные элементы, которые позволяют свободно двигаться.

Напомним, мужской сборной Казахстана по хоккею с 29 августа по 1 сентября предстоит выступить в отборочном турнире за путевку на зимнюю Олимпиаду-2026.

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