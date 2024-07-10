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ХК "Барыс" представил новый тренерский штаб

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ХК "Барыс"
ХК "Барыс". Фото: hcbarys.kz

Хоккейный клуб "Барыс" на своем официальном сайте объявил о формировании тренерского штаба на новый сезон 2024-2025 Континентальной хоккейной лиги, передает NUR.KZ.

Главным тренером «Барыса» в мае этого года был назначен канадско-российский спецлиатс Дэвид Немировски. Контракт между сторонами заключен на один год. Последним местом работы 47-летнего Немировски была новосибирская "Сибирь", из которой его отправили в отставку в прошлом декабре.

В его штаб на сегодняшний день вошли следующие специалисты: Евгений Королёв и Талгат Жайлауов, уже знакомые болельщикам по работе в «Барысе», а также Макс Маркович, который ранее работал с Немировски в «Сибири», и Стив МакГичи, отвечающий за физическую подготовку хоккеистов.

Напомним, первый матч столичные хоккеисты проведут на домашней арене 4 сентября против нижнекамского "Нефтехимика".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2131815-hk-barys-predstavil-novyy-trenerskiy-shtab/

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