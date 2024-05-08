"Барыс" объявил о назначении нового главного тренера

Канадско-российский специалист Дэвид Немировски стал новым главным тренером "Барыса", передает NUR.KZ со ссылкой на заявление пресс-службы астанинского хоккейного клуба.

Контракт между сторонами заключен на один год. Последним местом работы 47-летнего Немировски была новосибирская "Сибирь", из которой его отправили в отставку в прошлом декабре. Также специалист несколько сезонов был главным тренером нижегородского "Торпедо".

Во время карьеры хоккеиста Немировски выступал в НХЛ, АХЛ, чемпионатах Швеции, Финляндии и Германии. Также он играл в КХЛ, а в сезоне 2009/10 представлял "Барыс", за который в 47 матчах набрал 29 очков (15 шайб + 14 голевых передач).

В прошлом сезоне астанинский клуб возглавлял Галым Мамбеталиев — рулевой национальной сборной Казахстана. После его отставки исполняющим обязанности главного тренера "Барыса" был Олег Болякин, который остается генеральным менеджером команды.

По итогам минувшего сезона астанчане заняли последнее место в Восточной конференции КХЛ и не попали в плей-офф.

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