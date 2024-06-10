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Появилась информация о старте ХК "Барыс" в новом сезоне КХЛ

Опубликовано:

ХК "Барыс"
ХК "Барыс". Фото: hcbarys.kz

Стала известна дата и место проведения первого матча столичного "Барыса" в новом сезоне регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу команды.

Континентальная хоккейная лига представила информацию о первых играх столичного клуба в сезоне 2024-2025. ХК "Барыс" в начале нового сезона проведет домашнюю серию, которая начнется матчем с нижнекамским Нефтехимиком (4 сентября). Затем казахстанскую команду ожидают встречи с челябинским "Трактором" (6 сентября) и хабаровским "Амуром" (9 сентября).

Полный игровой календарь будет опубликован завтра.

Напомним, в минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги казахстанский клуб занял последнее место в таблице Восточной конференции и не смог выйти в плей-офф.

Также, ранее стало известно, что новым главным тренером "Барыса" стал канадско-российский специалист Дэвид Немировски.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2115000-poyavilas-informaciya-o-starte-hk-barys-v-novom-sezone-khl/

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