Появилась информация о старте ХК "Барыс" в новом сезоне КХЛ

Стала известна дата и место проведения первого матча столичного "Барыса" в новом сезоне регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу команды.

Континентальная хоккейная лига представила информацию о первых играх столичного клуба в сезоне 2024-2025. ХК "Барыс" в начале нового сезона проведет домашнюю серию, которая начнется матчем с нижнекамским Нефтехимиком (4 сентября). Затем казахстанскую команду ожидают встречи с челябинским "Трактором" (6 сентября) и хабаровским "Амуром" (9 сентября).

Полный игровой календарь будет опубликован завтра.

Напомним, в минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги казахстанский клуб занял последнее место в таблице Восточной конференции и не смог выйти в плей-офф.

Также, ранее стало известно, что новым главным тренером "Барыса" стал канадско-российский специалист Дэвид Немировски.

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