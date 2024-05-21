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Видеообзор решающего матча сборной Казахстана на чемпионате мира по хоккею

Опубликовано:

Хоккеисты сборной Казахстана Батырлан Муратов и Адиль Бекетаев
Хоккеисты сборной Казахстана Батырлан Муратов и Адиль Бекетаев: Olimpik/NurPhoto via Getty Images

Международная федерация хоккея на льду (IIHF) опубликовала видео лучших моментов заключительного матча сборной Казахстана на чемпионате мира – 2024 в Чехии, передает NUR.KZ.

Последним соперником Казахстана в группе В выступила сборная Польши. Нашим хоккеистам удалось одержать вторую победу на турнире со счетом 3:1. За нашу сборную отличились игроки ХК "Металлург" Никита Михайлис и Валерий Орехов, а также капитан команды, защищающий цвета столичного "Барыса" Роман Старченко.

По итогам этого матча Казахстан сохранил прописку в элитном дивизионе, Польша по итогам заключительной игры покинет элиту вместе с Великобританией.

По итогам семи матчей в групповой стадии мирового первенства казахстанская сборная одержала две победы. Первую – на старте турнира со сборной Франции, вторую – в последней игре с Польшей, в активе подопечных Галыма Мамбеталиева шесть очков.

Напомним, ранее были названы три лучших хоккеиста сборной Казахстана на чемпионате мира — 2024.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2104203-videoobzor-reshayushchego-matcha-sbornoy-kazahstana-na-chempionate-mira-po-hokkeyu/

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