Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Названы три лучших хоккеиста сборной Казахстана на чемпионате мира — 2024

Опубликовано:

Казахстанский хоккейный вратарь Андрей Шутов
Андрей Шутов. Фото: Andrzej Iwanczuk/NurPhoto via Getty Images

Мужская сборная Казахстана по хоккею завершила выступление на чемпионате мира 2024 года, вследствие чего три игрока команды получили специальные награды, передает корреспондент NUR.KZ.

В ночь на вторник казахстанцы обыграли поляков со счетом 3:1 и сохранили место в элитном дивизионе. Обе команды завершили выступление на турнире, поэтому после матча организаторы наградили трех лучших хоккеистов чемпионата в составе этих национальных сборных.

От казахстанцев лауреатами стали вратарь Андрей Шутов, нападающий и капитан Роман Старченко, а также защитник Артем Королев.

Голкипер принял участие в обоих победных матчах национальной команды. По ходу турнира он отразил 87,69% бросков при коэффициенте надежности 3,61.

Старченко стал лучшим бомбардиром сборной Казахстана на ЧМ-2024. В семи матчах 38-летний форвард набрал пять очков (три шайбы + две голевые передачи) при показателе полезности "-2".

Королев также принял участие во всех встречах команды и отметился двумя баллами за результативность (1+1) при показателе полезности "0".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2104020-nazvany-tri-luchshih-hokkeista-sbornoy-kazahstana-na-chempionate-mira-2024/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.