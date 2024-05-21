Названы три лучших хоккеиста сборной Казахстана на чемпионате мира — 2024

Мужская сборная Казахстана по хоккею завершила выступление на чемпионате мира 2024 года, вследствие чего три игрока команды получили специальные награды, передает корреспондент NUR.KZ.

В ночь на вторник казахстанцы обыграли поляков со счетом 3:1 и сохранили место в элитном дивизионе. Обе команды завершили выступление на турнире, поэтому после матча организаторы наградили трех лучших хоккеистов чемпионата в составе этих национальных сборных.

От казахстанцев лауреатами стали вратарь Андрей Шутов, нападающий и капитан Роман Старченко, а также защитник Артем Королев.

Голкипер принял участие в обоих победных матчах национальной команды. По ходу турнира он отразил 87,69% бросков при коэффициенте надежности 3,61.

Старченко стал лучшим бомбардиром сборной Казахстана на ЧМ-2024. В семи матчах 38-летний форвард набрал пять очков (три шайбы + две голевые передачи) при показателе полезности "-2".

Королев также принял участие во всех встречах команды и отметился двумя баллами за результативность (1+1) при показателе полезности "0".

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