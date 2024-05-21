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Сборная Казахстана выиграла последний матч на чемпионате мира по хоккею и осталась в элитном дивизионе

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Казахстанский хоккеист Никита Михайлис
Никита Михайлис. Фото: PressFocus/MB Media/Getty Images

Мужская сборная Казахстана по хоккею одержала победу над Польшей и сохранила прописку в элитном дивизионе чемпионата мира, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды выступали в группе B и проводили матчи в Остраве. Очная встреча стала для них последней на турнире.

Казахстанцы одержали волевую победу со счетом 3:1 благодаря голам Никиты Михайлиса (13 минута), Валерия Орехова (51) и Романа Старченко (55). Единственную шайбу поляков в большинстве забросил Камиль Валенга (10), который был признан лучшим игроком матча в составе команды. Аналогичную награду у победителей получил Михайлис, также отметившийся голевой передачей.

Сборная Казахстана набрала шесть очков и поднялась на шестую позицию в группе. Однако команду по итогам последнего дня группового этапа может обогнать Франция.

В активе поляков остался один балл, они замкнули турнирную таблицу и вылетят из элиты вместе с Великобританией. Обе эти сборные поднялись из второго по силе дивизиона по итогам прошлого сезона.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2104017-sbornaya-kazahstana-vyigrala-posledniy-match-na-chempionate-mira-po-hokkeyu-i-ostalas-v-elitnom-divizione/

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