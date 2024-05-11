Сенсационный призер чемпионата мира вырвал драматичную победу в группе с Казахстаном

В первом матче группового этапа чемпионата мира по хоккею – 2024 в Чехии сборная Латвии одержала победу над Польшей в рамках элитного дивизиона, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Отметим, что команды выступают в группе В, и сыграют с Казахстаном в рамках мирового первенства. Сборные обменялись голами и показали результативный матч. Бронзовый призер прошлого чемпионата Латвия победила Польшу в овертайме.

Польша – Латвия 4:5

1:0 - Мациас (Михальски) - 15:29;

1:1 - Мамчицс (Ансонс, Идрашис) - 22:18;

2:1 - Валега (Урбанович, Дроня) - 28:15;

2:2 - Аболс (Даугавиньш) - 42:32;

3:2 - Мациас (Дзюбински) - 47:56;

3:3 - Даугавиньш (Кристапс) - 52:25;

3:4 - Букартс Рих. (Букартс Роб., Батна) - 54:54;

4:4 - Дзюбински (Брук, Михальски) - 56:24;

4:5 - Даугавиньш (Аболс) - 63:29.

Напомним, что сборная Казахстана сегодня также провела свою первую игру в рамках ЧМ, где одержала победу над Францией.

Наши хоккеисты встретятся 14 мая с Латвией, а 20 мая проведут заключительный матч группового этапа с Польшей.

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