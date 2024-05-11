Сборная Казахстана с волевой победы стартовала на чемпионате мира по хоккею

Мужская сборная Казахстана по хоккею одержала победу над Францией в первом матче чемпионата мира, который принимает Чехия, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды выступают в группе B, встречи которой проходят в Остраве. Игра на "Остравар-Арене" завершилась волевой победой казахстанцев со счетом 3:1.

Первой отличилась сборная Франции, которая вышла вперед усилиями Энцо Кантагалло (2 минута). Уже в стартовом периоде казахстанцы ответили двумя шайбами, их авторами стали Роман Старченко (4) и Максим Мухаметов (8).

После первого перерыва окончательный счет в меньшинстве установил Кирилл Савицкий (38). В третьем периоде казахстанцы забросили еще одну шайбу, но рефери не засчитал ее, усмотрев игру коньком.

Лучшим хоккеистом матча в составе победителей признали голкипера Андрея Шутова. У французов аналогичную награду получил автор единственной шайбы Кантагалло.

Победа позволила сборной Казахстана набрать три очка и догнать в таблице Швецию и Германию. Второй матч представители республики проведут в воскресенье против команды Словакии, которая потерпела поражение от немцев в стартовой встрече.

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