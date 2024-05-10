Соперники сборной Казахстана забросили 10 шайб в первом матче чемпионата мира

В Чехии стартовал чемпионат мира по хоккею в элитном дивизионе. Первый матч в группе, в которой выступает Казахстан, завершился победой сборной Германии, передает корреспондент NUR.KZ

Встречи группы B проходят в Остраве. В рамках первого тура сборная Германии сыграла с командой Словакии.

Первый период прошел без заброшенных шайб. Второй и третий немцы выиграли с одинаковым результатом и преимуществом в один гол. Итоговый счет — 6:4 в пользу сборной Германии.

В составе победителей в большинстве отличились Доминик Кагун (30 минута) и Йонас Мюллер (33), в равных составах — Лукас Кельбле (40), Марк Михаэлис (45), Леонард Пфедерль (57). В пустые ворота шайбу забросил Тобиас Эдер (59).

У словаков голы на счету Марека Гривика (37), Мартина Фехервари (39), Либора Гудачека (55) и Матуша Сукеля (60).

Сборная Казахстана, также выступающая в группе B, начнет выступление на чемпионате мира в субботу матчем с Францией. Во втором туре в воскресенье казахстанцы сыграют со Словакией.

В первой встрече группы A в пятницу сборная Швейцарии одержала победу над Норвегией со счетом 5:2.

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