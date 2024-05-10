Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Соперники сборной Казахстана забросили 10 шайб в первом матче чемпионата мира

Опубликовано:

Сборная Германии по хоккею на ЧМ-2024
Сборная Германии по хоккею. Фото: PressFocus/MB Media/Getty Images

В Чехии стартовал чемпионат мира по хоккею в элитном дивизионе. Первый матч в группе, в которой выступает Казахстан, завершился победой сборной Германии, передает корреспондент NUR.KZ

Встречи группы B проходят в Остраве. В рамках первого тура сборная Германии сыграла с командой Словакии.

Первый период прошел без заброшенных шайб. Второй и третий немцы выиграли с одинаковым результатом и преимуществом в один гол. Итоговый счет — 6:4 в пользу сборной Германии.

В составе победителей в большинстве отличились Доминик Кагун (30 минута) и Йонас Мюллер (33), в равных составах — Лукас Кельбле (40), Марк Михаэлис (45), Леонард Пфедерль (57). В пустые ворота шайбу забросил Тобиас Эдер (59).

У словаков голы на счету Марека Гривика (37), Мартина Фехервари (39), Либора Гудачека (55) и Матуша Сукеля (60).

Сборная Казахстана, также выступающая в группе B, начнет выступление на чемпионате мира в субботу матчем с Францией. Во втором туре в воскресенье казахстанцы сыграют со Словакией.

В первой встрече группы A в пятницу сборная Швейцарии одержала победу над Норвегией со счетом 5:2.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2098604-soperniki-sbornoy-kazahstana-zabrosili-10-shayb-v-pervom-matche-chempionata-mira/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.