Сборная Швеции обыграла США на старте чемпионата мира по хоккею

Мужская сборная Швеции одержала победу над командой США в своем стартовом матче чемпионата мира по хоккею, который принимает Чехия, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники выступают в группе B, куда также попал Казахстан. Матчи этой восьмерки проходят в Остраве.

Встреча между сборными Швеции и США завершилась со счетом 5:2 в пользу скандинавов.

В составе победителей дубль оформил Йоэль Эрикссон Эк (9 и 60 минуты), по голу занесли в актив Лукас Рэймонд (24), Маркус Юханссон (37) и Виктор Хедман (60). Последние две шайбы шведы забросили в пустые ворота.

У американцев отличились Зак Веренски (33) и Брок Нельсон (44).

Победа позволила сборной Швеции набрать три очка и возглавить таблицу группы B, опередив по дополнительным показателям Германию. У американцев после первого тура нет набранных баллов, как и у Словакии.

В матче группы A, который состоялся в вечернюю сессию пятницы, сборные Чехии и Финляндии не забросили шайб за основное время и овертайм. В серии буллитов чехи реализовали две попытки, финны — ни одной.

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