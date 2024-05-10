Казахстан на чемпионате мира по хоккею – 2024: соперники, даты и время начала матчей

Сегодня, 10 мая, в городах Праге и Остраве (Чехия) стартовал 87-й чемпионат мира по хоккею с шайбой, в котором примет участие национальная сборная Казахстана, сообщает корреспондент NUR.KZ.

На первом этапе 16 команд разделены на группы А и В. Матчи группы A пройдут на "О2-Арене" в Праге. Участники группы В будут проводить свои матчи в Остраве на "Остравар-Арене".

По распределению наши хоккеисты попали в группу В, где их соперниками выступят сборные США, Германии, Швеции, Словакии, Латвии, Франции и Польши. Первым соперником Казахстана выступит Франция, команды выйдут на лед 11 мая.

Окончательный состав сборной Казахстана на ЧМ мы опубликовали ранее.

Расписание выступлений подопечных Галыма Мамбеталиева на мировом первенстве выглядит следующим образом:

11.05.24. 15:20, Франция – Казахстан;

12.05.24. 15:20, Словакия – Казахстан;

14.05.24. 19:20, Казахстан – Латвия;

16.05.24. 19:20, Казахстан – Швеция;

17.05.24. 19:20, Германия – Казахстан;

19.05.24. 19:20, США – Казахстан;

20.05.24. 23:20, Казахстан – Польша.

Время начала матчей – казахстанское.

В четвертьфинал выходят сборные, занявшие места в топ-4 своих групп, далее матчи будут проходить в перекрестном формате (1 место группы A с 4 местом группы В и т.д.).

Команды, занявшие последние места в групповом этапе, покинут элиту и перейдут в группу А первого дивизиона.

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