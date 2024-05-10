Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстан на чемпионате мира по хоккею – 2024: соперники, даты и время начала матчей

Опубликовано:

Игроки сборной Казахстана по хоккею
Игроки сборной Казахстана по хоккею: Пресс-служба КФХ

Сегодня, 10 мая, в городах Праге и Остраве (Чехия) стартовал 87-й чемпионат мира по хоккею с шайбой, в котором примет участие национальная сборная Казахстана, сообщает корреспондент NUR.KZ.

На первом этапе 16 команд разделены на группы А и В. Матчи группы A пройдут на "О2-Арене" в Праге. Участники группы В будут проводить свои матчи в Остраве на "Остравар-Арене".

По распределению наши хоккеисты попали в группу В, где их соперниками выступят сборные США, Германии, Швеции, Словакии, Латвии, Франции и Польши. Первым соперником Казахстана выступит Франция, команды выйдут на лед 11 мая.

Окончательный состав сборной Казахстана на ЧМ мы опубликовали ранее.

Расписание выступлений подопечных Галыма Мамбеталиева на мировом первенстве выглядит следующим образом:

11.05.24. 15:20, Франция – Казахстан;

12.05.24. 15:20, Словакия – Казахстан;

14.05.24. 19:20, Казахстан – Латвия;

16.05.24. 19:20, Казахстан – Швеция;

17.05.24. 19:20, Германия – Казахстан;

19.05.24. 19:20, США – Казахстан;

20.05.24. 23:20, Казахстан – Польша.

Время начала матчей – казахстанское.

В четвертьфинал выходят сборные, занявшие места в топ-4 своих групп, далее матчи будут проходить в перекрестном формате (1 место группы A с 4 местом группы В и т.д.).

Команды, занявшие последние места в групповом этапе, покинут элиту и перейдут в группу А первого дивизиона.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2098598-kazahstan-na-chempionate-mira-po-hokkeyu-2024-soperniki-daty-i-vremya-nachala-matchey/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.