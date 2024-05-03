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Овертайм определил победителя хоккейного матча между сборными Казахстана и Беларуси в Астане

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Казахстанский хоккеист Роман Старченко
Роман Старченко. Фото: Jari Pestelacci/Eurasia Sport Images/Getty Images

Мужская сборная Казахстана по хоккею провела свой второй матч на Qazaqstan Hockey Open 2024 в Астане и уступила команде Беларуси, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча состоялась на "Барыс Арене". За 60 минут основного времени соперники не выявили сильнейшего.

За три периода команды забросили по четыре шайбы, причем казахстанцы дважды уступали в три гола. У белорусов хет-трик оформил Александр Скоренов (1, 12 и 20 минуты), один раз отличился Игорь Мартынов (24). В составе хозяев шайбы на счету Кирилла Панюкова (22), Адиля Бекетаева (33), Романа Старченко (43) и Леонида Метальникова (55, в большинстве 5х3).

На первой минуте овертайма в формате "три на три" гости оформили решающий гол усилиями Виталия Пинчука. Лучшими игроками матча были признаны Скоренов и Старченко.

Заключительная встреча Qazaqstan Hockey Open 2024 состоится 4 мая. На лед выйдут команда "Россия-25", которая обыграла казахстанцев в четверг, и сборная Беларуси.

Для представителей Казахстана турнир в Астане стал этапом подготовки к чемпионату мира, стартующему в Чехии 10 мая. Национальная сборная начнет выступление на мировом первенстве 11 мая матчем с Францией.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2095616-overtaym-opredelil-pobeditelya-hokkeynogo-matcha-mezhdu-sbornymi-kazahstana-i-belarusi-v-astane/

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