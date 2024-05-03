Овертайм определил победителя хоккейного матча между сборными Казахстана и Беларуси в Астане

Мужская сборная Казахстана по хоккею провела свой второй матч на Qazaqstan Hockey Open 2024 в Астане и уступила команде Беларуси, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча состоялась на "Барыс Арене". За 60 минут основного времени соперники не выявили сильнейшего.

За три периода команды забросили по четыре шайбы, причем казахстанцы дважды уступали в три гола. У белорусов хет-трик оформил Александр Скоренов (1, 12 и 20 минуты), один раз отличился Игорь Мартынов (24). В составе хозяев шайбы на счету Кирилла Панюкова (22), Адиля Бекетаева (33), Романа Старченко (43) и Леонида Метальникова (55, в большинстве 5х3).

На первой минуте овертайма в формате "три на три" гости оформили решающий гол усилиями Виталия Пинчука. Лучшими игроками матча были признаны Скоренов и Старченко.

Заключительная встреча Qazaqstan Hockey Open 2024 состоится 4 мая. На лед выйдут команда "Россия-25", которая обыграла казахстанцев в четверг, и сборная Беларуси.

Для представителей Казахстана турнир в Астане стал этапом подготовки к чемпионату мира, стартующему в Чехии 10 мая. Национальная сборная начнет выступление на мировом первенстве 11 мая матчем с Францией.

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