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Один гол определил победителя матча Казахстан – Россия перед стартом чемпионата мира по хоккею

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Хоккеисты сборной Казахстана
Хоккеисты сборной Казахстана: Пресс-служба КФХ

Национальная сборная Казахстана по хоккею провела свой первый матч на международном турнире Qazaqstan Hockey Open 2024 в Астане, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Первым соперником казахстанских хоккеистов на данном турнире выступила сборная России до 25 лет.

Игра завершилась победой гостей с минимальной разницей в счете. Единственный гол на протяжении встречи забил российский хоккеист Василий Глотов, реализовавший момент на 14-й минуте.

Следующий матч подопечные Галыма Мамбеталиева проведут с Беларусью, команды выйдут на лед уже завтра, 4 мая. Через неделю казахстанская сборная начнет свои выступления в рамках чемпионата мира по хоккею-2024 в Чехии, старт мирового первенства запланирован на 10 мая.

На ЧМ в группе В казахстанцам будут противостоять команды Германии, Словакии, Швеции, США, Латвии, Франции и Польши.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2095013-odin-gol-opredelil-pobeditelya-matcha-kazahstan-rossiya-pered-startom-chempionata-mira-po-hokkeyu/

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