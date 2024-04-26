"Барыс" подписал контракты с несколькими хоккеистами

Хоккейный клуб "Барыс" объявил о продлении контрактов еще на один сезон с Даниилом Апальковым и Алиханом Асетовым, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу команды.

Одностороннее соглашение с Даниилом Апальковым рассчитано на один сезон до 31 мая 2025 года. Хоккеист перешёл в «Барыс» осенью 2023 года и успел сыграть в майке астанчан 35 встреч. В его активе 6 заброшенных шайб, 8 передач и 22 перехвата шайбы при среднем игровом времени в 19 минут.

Двухстороннее соглашение с Алиханом Асетовым рассчитано на один сезон до 31 мая 2025 года. Нападающий сборной Казахстана провёл в системе «Барыса» практически всю свою карьеру. В минувшем сезоне Асетов сыграл в регулярном чемпионате КХЛ 41 матч, за который отметился тремя результативными передачами. Также Алихан помог «Номаду» завоевать серебряные медали чемпионата Казахстана. В плей-офф Pro Ligasy он провёл 12 матчей и заработал 9 (4+5) очков.

Ранее, клуб сообщил о продлении контракта с легендой казахстанского хоккея Романом Старченко.

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