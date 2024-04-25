Роман Старченко продлил контракт с "Барысом"

Хоккейный клуб "Барыс" официально сообщает о продлении контракта с Романом Старченко на один сезон до 30 апреля 2025 года, передает NUR.KZ со ссылкой на релиз команды.

Это будет 16-й год легенды казахстанского хоккея в составе «Барыса». В минувшем сезоне Старченко установил рекорд КХЛ по количеству матчей в составе одной команды (783 встречи в майке астанчан) и стал десятым игроком Лиги, миновавшим рубеж в 800 игр.

"Мы рады сохранить в составе игрока такого калибра и начать комплектование состава на следующий сезон с капитана. Роман – безоговорочный лидер и авторитет как на льду, так и в раздевалке. Помимо игровых функций мы рассчитываем, что он продолжит делиться своим богатым опытом с нашими молодыми игроками, которые только заходят в новую лигу", - заявил генеральный менеджер "Барыса" Олег Болякин.

Напомним, в прошедшем регулярном чемпионате капитан заработал 19 (4+15) очков в 43 матчах. Прямо сейчас Роман является вторым снайпером в истории клуба (207 заброшенных шайб).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.