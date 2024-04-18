Гол казахстанского хоккеиста приблизил его команду к победе в Кубке Гагарина

Магнитогорский "Металлург" выиграл первый матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ярославским "Локомотивом", передает NUR.KZ.

Встреча завершилась волевой победой хозяев льда со счетом 2:1.

Сначала "Локомотив" вышел вперед благодаря голу Максима Березкина (43 минута). Затем "Металлург" сравнял счет усилиями форварда сборной Казахстана Никиты Михайлиса (46). Решающую шайбу в составе хозяев в большинстве забросил Александр Петунин (59).

Магнитогорцы повели в финальной серии (1-0), которая проводится до четырех побед одной из команд. Следующий матч также пройдет на льду "Металлурга".

Напомним, перед стартом финала Кубка Гагарина Михайлис рассказал о поддержке казахстанских болельщиков, а также вспомнил об эпизоде, когда он порезал лицо судье во время игры.

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