Никита Михайлис прокомментировал выход в финал Кубка Гагарина

Хоккеист национальной сборной Казахстана и клуба "Металлург" Никита Михайлис прокомментировал выход своей команды в финал Кубка Гагарина, передает корреспондент NUR.KZ

На встрече с журналистами Михайлис отметил, что полуфинальная серия с екатеринбургским "Автомобилистом" была непростой.

"На самом деле тяжелая была серия. "Автомобилист" хорошая слаженная команда. Хорошо играет в обороне, вратарь выручал у них. Мы выиграли за счет того, что вели свою игру, контролировали шайбу.

В регулярке мы, по-моему, в сентябре отыграли все игры с ними. В плей-офф, конечно, совсем другие игры. Накал эмоций, плюс понимание, что нельзя пропускать. Лучше стали играть в обороне, меньше потерь от этого и тяжелей была серия.

Конечно, у нас желание только выиграть и будем отдавать все силы, все на что наработали в этом году постараемся выложить", - заявил хоккеист.

Нападающий также рассказал о поддержке казахстанских болельщиков, которые пишут ему после победы в серии над "Автомобилистом".

Михайлис рассказал журналистам о переезде и адаптации в новом городе, а также взаимоотношениях с тренером "Металлурга" Андреем Разиным.

- Как тебе дался переезд в Магнитогорск?

- Все равно адаптация присутствовала, так как переезд в новый город. Всей семьей переезжали. На это потребовалось какое-то количество времени. Хорошо, что ребят своих знакомых было много. Полегче чуть было.

- Как относишься к высказыванию тренера Андрея Разина, что у тебя не идет игра?

- В данный момент личное отложили в сторону. Если немножко не пошла игра, то ты просто делаешь ту работу, которая нужна команде, чтобы помогать. На себя шайбу ловишь, потому что в каждой игре важен результат. Конечно, стараешься забивать и создавать моменты, отдавать передачи. Нужно помогать команде во всем.

- Про инцидент с судьей (в матче с "Автомобилистом" порезал лицо судье коньком - прим. ред.)

- Я после этого момента в самом начале вообще не понял, что произошло. Думал на колено просто упал, так быстро увезли. Только вечером, когда уже домой привезли, после игры увидел. Конечно я сделал это не специально. Все это так случайно получилось. Только здоровья желаю ему.

Напомним, финальная серия Кубка Гагарина "Локомотив" - "Металлург" стартует завтра, 18 апреля.

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