Лидер сборной Казахстана порезал лицо судье во время матча (видео)

Матч плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между магнитогорским "Металлургом" и екатеринбургским "Автомобилистом" омрачил эпизод с участием казахстанского спортсмена, передает NUR.KZ.

На 36-й минуте серьезную травму получил один из арбитров — Иван Фатеев. Ее непреднамеренно нанес форвард "Металлурга" и один из лидеров сборной Казахстана Никита Михайлис.

Защитник "Автомобилист" Никита Трямкин толкнул соперника на борт, и нападающий, потеряв равновесие, врезался в судью. Фатеев упал на Михайлиса сверху, произошел контакт между ногой хоккеиста и головой арбитра. В результате рефери получил серьезное рассечение лезвием конька и не смог продолжить матч. Его заменил резервный судья.

Игра же в итоге завершилась победой "Металлурга" со счетом 5:2. Михайлис результативными действиями не отметился. В серии до четырех побед магнитогорцы повели — 3-2. Сильнейшая команда из этой пары в финале плей-офф КХЛ поборется за Кубок Гагарина с ярославским "Локомотивом".

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