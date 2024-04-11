Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Лидер сборной Казахстана порезал лицо судье во время матча (видео)

Опубликовано:

Казахстанский хоккеист Никита Михайлис
Никита Михайлис. Фото: Пресс-служба ХК "Металлург"

Матч плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между магнитогорским "Металлургом" и екатеринбургским "Автомобилистом" омрачил эпизод с участием казахстанского спортсмена, передает NUR.KZ.

На 36-й минуте серьезную травму получил один из арбитров — Иван Фатеев. Ее непреднамеренно нанес форвард "Металлурга" и один из лидеров сборной Казахстана Никита Михайлис.

Защитник "Автомобилист" Никита Трямкин толкнул соперника на борт, и нападающий, потеряв равновесие, врезался в судью. Фатеев упал на Михайлиса сверху, произошел контакт между ногой хоккеиста и головой арбитра. В результате рефери получил серьезное рассечение лезвием конька и не смог продолжить матч. Его заменил резервный судья.

Игра же в итоге завершилась победой "Металлурга" со счетом 5:2. Михайлис результативными действиями не отметился. В серии до четырех побед магнитогорцы повели — 3-2. Сильнейшая команда из этой пары в финале плей-офф КХЛ поборется за Кубок Гагарина с ярославским "Локомотивом".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2083361-kazahstanskiy-hokkeist-porezal-litso-sude-vo-vremya-matcha-video/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.