"Барыс" дальше второго раунда не проходит": в КХЛ высказались о казахстанском клубе

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов прокомментировал ситуацию с наложением графика выступления "Барыса" и подготовкой сборной Казахстана к чемпионату мира, передает NUR.KZ со ссылкой на издание "Российская газета".

"Что касается Казахстана, то мы на связи с "Барысом" и местной федерацией хоккея. При планировании календаря всегда исходим из того, что некоторые команды, являющимся базовыми для своих сборных, играют международные матчи. К сожалению, исторически "Барыс" дальше второго раунда не проходит, а тенденция последних лет показывает, что сборники, по сути, находятся два месяца без игровой практики перед чемпионатом мира.

При составлении календаря и структуры проведения сезона будем учитывать все эти факторы: каких игроков и из каких команд и чемпионатов они планируют вызывать, будет ли сборная играть в элитном дивизионе или нет, и какие сроки проведения этих турниров", - заявил Морозов.

Напомним, совет директоров КХЛ утвердил новые предельные сроки проведения чемпионата. На данный момент сезон заканчивается не позднее 30 апреля, новый предельный срок — 31 мая.

После этого генеральный директор "Барыса" Борис Иванищев заявил, что клуб планирует обратиться в КХЛ с вопросом о сохранении сроков сезона в текущем виде, так как "Барыс" — базовая команда для сборной Казахстана, у которой в мае проходят игры на международных турнирах.

Вице‑президент КХЛ Валерий Каменский заявил, что лига не будет менять даты проведения сезона, но может пойти навстречу казахстанскому клубу при составлении календаря.

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