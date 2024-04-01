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Руководство "Барыса" сделало официальное заявление

Опубликовано:

Борис Иванищев
Борис Иванищев. Фото: hcbarys.kz

Генеральный менеджер столичного клуба "Барыс" Борис Иванищев прокомментировал итоги совета директоров Континентальной хоккейной лиги, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу команды.

Генеральный директор «Барыса» отметил, что клуб будет обращаться в лигу с вопросом сохранения сроков сезона в текущем виде.

"В конце прошлой недели состоялся Совет директоров Лиги, на котором были утверждены новые предельные сроки проведения чемпионатов КХЛ и МХЛ. При рассмотрении вопроса о продлении предстоящих сезонов до 31 мая, вероятно, не учитывалось, что система «Барыса» является базовым клубом для подготовки игроков сборных команд Республики Казахстан всех уровней. К тому же некоторые игроки сборной Казахстана сейчас выступают в других клубах КХЛ. А чемпионаты мира под эгидой Международной федерации хоккея в элитном дивизионе проводятся как раз в майский период.

Сборы для подготовки к данному турниру начинаются в середине апреля. Продление сезона до 31 мая для «Барыса» и всего казахстанского хоккея влечёт за собой определённые риски. При формировании национальной сборной тренерский штаб может остаться без ведущих хоккеистов. Поэтому мы будем обращаться в Лигу с вопросом о сохранении сроков сезона в текущем виде", - гласит заявление Бориса Иванищева на официальном сайте клуба.

Напомним, "Барыс" в этом сезоне не смог выйти в плей-офф КХЛ и занял последнее место в таблице Восточной конференции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2076588-rukovodstvo-barysa-sdelalo-ofitsialnoe-zayavlenie/

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