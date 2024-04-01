"Только отдельно для Барыса": В КХЛ ответили на заявление казахстанского клуба

Руководство Континентальной хоккейной лиги приняли во внимание обращение генерального директора "Барыса" о сохранение сроков сезона, передает NUR.KZ со ссылкой на "Матч ТВ".

Совет директоров КХЛ утвердил новые предельные сроки проведения чемпионата. На данный момент сезон заканчивается не позднее 30 апреля, новый предельный срок — 31 мая.

Генеральный директор «Барыса» Борис Иванищев заявил, что клуб планирует обратиться в КХЛ с вопросом о сохранении сроков сезона в текущем виде, так как «Барыс» — базовая команда для сборной Казахстана, у которой в мае проходят игры на международных турнирах.

Вице‑президент КХЛ Валерий Каменский заявил, что лига не будет менять даты проведения сезона, но может пойти навстречу казахстанскому клубу при составлении календаря.

— Будем искать какой‑то компромисс. Изменений дат проведения сезона не будет, изменения могут быть только отдельно для «Барыса». Будем собираться, советоваться, обсуждать ситуацию, — отметил Каменский.

Напомним, "Барыс" в этом сезоне не смог выйти в плей-офф КХЛ и занял последнее место в таблице Восточной конференции.

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