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Казахстан одержал вторую победу на женском чемпионате мира по хоккею

Опубликовано:

Женская сборная Казахстана по хоккею
Женская сборная Казахстана по хоккею: icehockey.kz

Женская Национальная сборная Казахстана по хоккею одержала победу в рамках второго матча чемпионата мира по хоккею-2024 в дивизионе IIA, который проходит в Канильо (Андорра), передает NUR.KZ.

Соперницами казахстанских хоккеисток во второй игре мирового первенства выступили представительницы Китайского Тайбэя.

Казахстан одержал "сухую" победу со счетом 3:0.

Первый гол в матче забила Александра Шегай, реализовавшая момент с передачи Мадины Турсыновой, на 31-й минуте. Через пять минут вторую шайбу забила Юлия Буторина (ассист Надежды Филимоновой). Последний гол в ворота Тайбэя забила Анастасия Оразбаева (47-я минута, ассистенты Дария Молдабай и Александра Шегай).

Напомним, в первой игре женская сборная Казахстана победила Мексику со счетом 4:2.

Следующим соперником нашей сборной выступит Исландия, встреча состоится 10 апреля, в 16:00.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2081090-kazahstan-oderzhal-vtoruyu-pobedu-na-zhenskom-chempionate-mira-po-hokkeyu/

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