Женская сборная Казахстана по хоккею стартовала с победы на чемпионате мира-2024

Национальная женская сборная Казахстана по хоккею одержала победу над Мексикой в своем первом матче в рамках чемпионате мира в дивизионе IIA, передает NUR.KZ.

Казахстан обыграл Мексику со счетом 4:2.

Счет в матче был открыт лишь во втором периоде. Первый гол забил казахстанская хоккеистка Пернеш Ашимова, реализовавшая момент на 24-й минуте с передачи Малики Алдабергеновой и Мадины Турсыновой.

Мексиканки ответили через две минуты голом Джованны Рохас. На 28-й минуте снова забил Казахстан (Дария Молдабай), на 36-й минуте Рохас оформила дубль и в последний раз сравняла счет.

В третьем периоде победу сборной принесли Анастасия Оразбаева (46, ассист Муниры Саяткызы) и сама Мунира, забившая последнюю шайбу встречи на 51-й минуте.

Завтра отечественные хоккеистки проведут игру с командой Китайского Тайбэя, старт игры намечен на 16:00 по казахстанскому времени.

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