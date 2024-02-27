"У нас классные болельщики": главный тренер "Барыса" подвел итоги выступления команды в КХЛ

Главный тренер астанинского ХК "Барыс" Олег Болякин подвел итоги выступлений своих подопечных в текущем сезоне КХЛ, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу команды.

Сегодня "Барыс" сыграл свой заключительный матч в регулярном чемпионате лиги, напомним, что команда не смогла выйти в стадию плей-офф.

Последним соперником астанчан в этом сезоне был ХК "Сибирь", "Барыс" одержал минимальную победу со счетом 1:0.

"Была хорошая игра, острая. Было достаточно много моментов с обеих сторон. Хорошо вратари отыграли. Наши болельщики заждались побед. 1:0 — это победа, хотя были ещё моменты у нас и у соперников. К сожалению, сезон для нас уже закончился. Хотелось бы, конечно, чтобы сезон намного дольше и продолжался. Но есть, как есть. Теперь проанализируем все ошибки, которые были допущены. Будем разговаривать, обсуждать, и будем комплектовать команду на следующий сезон.

- В чём слагаемая успеха сегодня?

- В том, что у нас классные болельщики, я всегда это говорил. Очень хорошая атмосфера, всегда болельщики поддерживают команду, как бы ни складывалась игра. То, что парни сегодня воевали, в принципе, они во всех играх воюют. Все прекрасно понимают, что у нас недостаток игроков в связи с травмами. Поэтому у нас где-то не хватало реализации, свежести. Хорошо, что сегодня победили", - рассказал Боялкин.

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