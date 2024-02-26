"Барыс" победой завершил сезон в Континентальной хоккейной лиге

Столичный хоккейный клуб "Барыс" на домашнем льду одержал победу над новосибирской "Сибирью" в последнем матче в этом сезоне КХЛ, передает NUR.KZ.

В первом периоде команды забитыми шайбами не отметились. Во втором отрезке ждать долго не пришлось и уже на 26-й минуте ворота гостей из Новосибирска поражает Аркадий Шестаков, с передачи Давида Скленички и Александра Борисевича. В заключительной двадцатиминутке подопечные Олега Болякина сумели удержать счет. Итог- 1:0, минимальная победа "Барыса" в последнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Таким образом, "Барыс" завершает сезон 2023-2024 на последнем месте в Восточной конференции, набрав в итоге 50 очков. Столичная команда второй год подряд не может выйти в плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

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