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"Барыс" победой завершил сезон в Континентальной хоккейной лиге

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ХК "Барыс"
ХК "Барыс". Фото: hcbarys.kz

Столичный хоккейный клуб "Барыс" на домашнем льду одержал победу над новосибирской "Сибирью" в последнем матче в этом сезоне КХЛ, передает NUR.KZ.

В первом периоде команды забитыми шайбами не отметились. Во втором отрезке ждать долго не пришлось и уже на 26-й минуте ворота гостей из Новосибирска поражает Аркадий Шестаков, с передачи Давида Скленички и Александра Борисевича. В заключительной двадцатиминутке подопечные Олега Болякина сумели удержать счет. Итог- 1:0, минимальная победа "Барыса" в последнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Таким образом, "Барыс" завершает сезон 2023-2024 на последнем месте в Восточной конференции, набрав в итоге 50 очков. Столичная команда второй год подряд не может выйти в плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2063122-barys-pobedoy-zavershil-sezon-v-kontinentalnoy-hokkeynoy-lige/

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