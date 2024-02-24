Тренер "Барыса" назвал причину, почему команда не попала в плей-офф КХЛ

Исполняющий обязанности главного тренера хоккейного клуба "Барыс" Олег Болякин рассказал, что в качестве главной причины непопадания команды в плей-офф видит потерю ключевых игроков по ходу сезона, передает NUR.KZ.

На пресс-конференции после матча "Барыса" против "Лады" из Тольятти рулевой команды отметил, что на позиции ключевых игроков были заявлены молодые игроки, которые не справились с возложенной на них ответственностью.

"Анализ будем делать после чемпионата, думаю. Я думаю, что потери ключевых позиций игроков, которые у нас были. Их позиций оголились и мы взяли вместо них молодых ребят, но с грузом ответственности, игровым временем они не справились. Думаю, это одна из причин. Хотя я всегда говорил, что система «Барыса» выстроена правильно. Те игроки, которые играют в МХЛ, «Номаде» и «Барысе», получают тот богатый опыт, который пригодится на международной арене. Не просто так наши три сборные играют в топ-дивизионе. По «Барысу» сделаем анализ и потом доведем до болельщиков и СМИ", - рассказал Олег Болякин.

Напомним, "Барыс" уступил в домашнем матче со счетом 1:4 тольяттинской "Ладе" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

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