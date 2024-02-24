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"Барыс" потерпел второе подряд разгромное поражение

Опубликовано:

"Барыс"
"Барыс". Фото: hcbarys.kz

Хоккейный клуб "Барыс" уступил в очередном домашнем матче "Ладе" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, передает NUR.KZ.

В первом периоде команды забитыми шайбами не отметились. На старте второго отрезка соперники вышли вперед. Через две минуты хоккеисты "Лады" увеличили преимущество, на это забитой шайбой ответил Понтус Оберг с передачи Даниила Апалькова. В заключительной двадцатиминутке в ворота астанчан влетело две безответные шайбы. Итоговый счет - 1:4, очередное разгромное поражение.

Следующий матч подопечные Олега Болякина проведут также на домашнем льду, 26 февраля против новосибирской "Сибири". Это будет последний матч "Барыса" в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2062804-barys-poterpel-vtoroe-podryad-razgromnoe-porazhenie/

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